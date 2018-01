Notfälle Donaustausee Bergheim: Toter vermutet Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde ein in der Donau treibender Mensch von Spaziergängern entdeckt.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Neuburg an der Donau.Im Donaustausee Bergheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen haben Rettungskräfte nach einer vermissten Person gesucht. Nach Angaben der Polizei hatten Spaziergänger am Dienstagabend einen in der Donau treibenden Menschen entdeckt, der nach Hilfe gerufen haben soll. Weil der oder die Unbekannte kurz darauf nicht mehr gesichtet wurde, lief noch in der Dunkelheit eine umfangreiche Suchaktion an - ohne Ergebnis: „Wir haben die Person bisher nicht gefunden, darum gehen wir von einem Todesfall aus“, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Nach Tagesanbruch soll die Suche wieder aufgenommen werden. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk über den Fall berichtet.

