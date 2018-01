Natur Dr. Dürhammer ist der Herr der Flechten Für viele sind sie Schandflecken, dabei sind Flechten wertvolle Bioindikatoren. Ein Pentlinger findet sie spannend.

Von Claudia Rothhammer, dpa

Merken

Mail an die Redaktion Oliver Dürhammer untersucht in seinem Garten in Pentling verschiedene Flechten auf einem Kalkfelsen mit dem Moos Tortula muralis. Fotos: Armin Weigel/dpa

Pemtling.Flechten sind so unscheinbar, dass man sie kaum wahrnimmt. Wer aber mit Oliver Dürhammer durch seinen Wohnort Pentling im Landkreis Regensburg geht, entdeckt fast überall diese Pilze, die in Symbiose mit Algen leben: an Mauern, Ziegeln, gepflasterten Wegen oder Felsen. „Flechten sind wahre Überlebenskünstler. Sie gedeihen auch noch in den heißesten Wüstengebieten oder in der Kälte der Polarregion und auf den höchsten Bergen“, sagt Flechten-Experte Dürhammer. An dem Ort, an dem sie wachsen, haben sie sich zu 100 Prozent angepasst. Wenn sich an ihrem Umfeld aber etwas ändert, sterben sie ab. So robust sie einerseits sind, so empfindlich reagieren sie auf Schadstoffe und Umweltveränderungen.

„Auf dem Dach da drüben sieht man das sehr gut.“, erklärt Dürhammer und deutet auf ein Haus. „Überall auf den Dachschindeln sind kleine weiße Punkte. Das sind Flechten. Aber unterhalb des Schornsteins sind keine. Aus der Abdeckung des Schornsteins tritt also Blei aus, was die Flechten abtötet.“ Beispiele wie diese kennt er viele. „Flechten sind lebende Messgeräte und sie zeigen uns im Gegensatz zu Messstationen, wie sich Belastungen und Umweltveränderungen auf Organismen auswirken.“

Ein Beweis für Veränderungen

Seit 30 Jahren beschäftigt sich Dürhammer mit Flechten. Sein Resümee: „Wir können nicht leugnen, dass sich die Umwelt sehr verändert. Die Flechten beweisen es.“ Da die in Luft und Regen enthaltenen Nähr- und Schadstoffe nahezu ungefiltert von den Flechten aufgenommen werden, reagierten sie besonders empfindlich auf feinste Veränderungen. „Dann sterben sie ab.“

Aber nicht nur, wenn bestimmte Flechtenarten verschwinden, ist das ein Alarmsignal. „Die Nitrophyten sind bei uns auf dem Vormarsch. Sie ertragen hohe Stickstoffwerte. Wo sie vorkommen, haben wir also eine zu hohe Nitratbelastung, sei es durch die Düngung der Felder, Industrieabgase oder Autoabgase.“ Während diese Flechtenarten sich stark vermehren, verschwinden Arten, die nährstoffarme Umgebungen brauchen. „Wenn Dünger durch den Wind auf einen freistehenden Baum trifft, dann findet man dort nur noch die Gelbe Wandflechte. Früher fand man an freistehenden Bäumen oft Strauch- oder Bartflechten oder die dunkle Schüsselflechte. Aber die sind selten geworden.“ Die Liste der bedrohten Flechtenarten sei leider lang, räumt Dürhammer ein. Vor sechs Jahren hat er mit Kollegen die Rote Liste der Flechten herausgegeben. „Da wird einem deutlich, wie sehr sich die Umwelt hier bei uns verändert hat.“

„Wir können nicht leugnen, dass sich die Umwelt sehr verändert. Die Flechten beweisen es.“ Flechten-Experte Oliver Dürhammer



Dürhammer geht oft raus in die Natur. Er geht aber nicht nur einfach spazieren oder wandern. Wenn er vor die Tür geht, hat er im Handgepäck immer seine kleine Ausrüstung dabei: Lupe, Hämmerchen und Meißel, ein Messer, Fotoapparat, Block und Stift. Er sucht seltene Flechten in Ostbayern und überprüft, ob sich an bestimmten Stellen Flechten verabschiedet haben oder neue hinzugekommen sind. „Viele Flechten sind aber mit dem bloßen Auge nicht sichtbar oder haben sich gut versteckt, so dass ich Werkzeug brauche“, erklärt er. Hauptberuflich unterrichtet er zwar Gymnasiasten in Biologie und Chemie, ehrenamtlich aber leitet er eine Internetplattform für die Darstellung der Biodiversität der Moose und Flechten in Deutschland und ist einer von drei Regionalstellenleitern in Bayern für Moose und Flechten. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern arbeiten sie an einem Flechtenatlas Bayern, der im Internet abrufbar ist.

Die Leidenschaft ist geblieben

Auch das Landesamt für Umwelt in Augsburg steht hinter dem Flechtenatlas. „Das Wissen um die in Bayern lebenden Flechten ist heute zum überwiegenden Teil in der Hand von ehrenamtlich Tätigen. Nachwuchs gibt es kaum mehr“, bedauert eine Sprecherin. Die Idee, Wissen zu konservieren, bevor es verloren geht, stamme vom bayerischen Umweltministerium. „Das ist wichtig, denn man darf nicht vergessen, dass es sich beim Erkennen von Flechten um eine Wissenschaft handelt, bei der man jahrelange Erfahrung und Geländekenntnis braucht, um sichere Bestimmungen durchführen zu können.“ Angesichts der vielen Flechtenarten kein Wunder: „Wir gehen in Bayern von 1800 Arten aus.“

Zur Person Oliver Dürhammer promovierte nach einem Chemie- und Biologiestudium über die Flechtenflora von Regensburg.

Er beschäftigte sich an der Universität ab 2003 mit der Erfassung der Kryptogamen in Bayern für den Naturschutz. Dieses Projekt wurde vom Bayerischen Umweltministerium gefördert.

Dürhammer erhielt den Akademiepreis der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, den Fritz-Koppe-Preis sowie den Josef-Engert-Preis der Stadt Regensburg.

Erfahrung hat Dürhammer jede Menge. Er hat nach seinem Chemie- und Biologie-Studium über Flechten promoviert und war dann 15 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der Uni Regensburg. Auch wenn er nicht mehr an der Hochschule arbeitet, die Leidenschaft für Flechten ist geblieben, wie seine kleine Privatsammlung von über 3000 Proben zeigt. Auch einige Exemplare aus dem Nationalpark Bayerischer Wald sind dieses Jahr neu hinzugekommen. Dürhammer ist einer der Forscher, die beim Projekt BIOKLIM die Auswirkungen des Klimawandels auf den Bayerischen Wald untersuchen.

Die Ergebnisse werden mit Daten aus der Erhebung vor zehn Jahren verglichen. Die Auswertung laufe zwar noch, aber auffällig sei: Die Flechtenarten auf morschem Holz nähmen zu, weil es wärmer werde. Auch Arten, die es bisher nur im Tiefland gegeben habe, tauchten jetzt im Hochland auf. Dürhammers Fazit: „Das sind deutliche Indikatoren für den Klimawandel.“

Hier geht es zur Website von Dr. Oliver Dürhammer

Weitere Meldungen aus Bayern finden Sie hier.