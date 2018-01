Kriminalität

Dreister Dieb klaut einem Epileptiker das Mobiltelefon

Ein besonders dreister Dieb hat einem Epileptiker dessen Telefon geklaut, statt dem am Boden liegenden Mann zu helfen. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 34 Jahre alter Bahnreisender im Regionalexpress nach Aschaffenburg einen epileptischen Anfall. Der Mann wurde daraufhin im nächsten Bahnhof vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort habe der Patient bemerkt, dass sein Smartphone weg sei.