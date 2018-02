Notfall Edelsfeld: Gasflasche explodiert Polizeieinsatz im Landkreis Amberg-Sulzbach: In einer landwirtschaftlichen Halle ist eine Gasflasche explodiert.

Edelsfeld.In einer landwirtschaftlichen Halle in Edelsfeld (Landkreis Amberg-Sulzbach) ist eine Gasflasche explodiert. Das teilte die Polizei am Dienstagabend in einer ersten Information mit. Die Halle ist einsturzgefährdet.