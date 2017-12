Gesellschaft Ehe für alle: Andrang ist verhalten Der Run auf Standesämter in Bayern hält sich in Grenzen. Seit Oktober wurden in München 70 Homo-Ehen geschlossen.

Merken

Mail an die Redaktion Hochzeitstortenaufsatz in der Form eines gleichgeschlechtlichen Ehepaares. Foto: Gregor Fischer/Archiv

München.Der Andrang auf die Standesämter in Bayern hält sich rund drei Monate nach Einführung der Ehe für alle in Grenzen. Die Nachfrage sei bisher geringer als angenommen, sagte ein Sprecher des Münchner Kreisverwaltungsreferats der Deutschen Presse-Agentur. Bei den zwei Standesämtern in der bayerischen Hauptstadt seien seit dem 1. Oktober 70 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen worden, zehn stünden bis Jahresende noch aus. Im gleichen Vorjahreszeitraum seien 69 Lebenspartnerschaften begründet worden. Mehr als 200 homosexuelle Paare hätten ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen, 40 Umwandlungen stünden noch aus.

„Eine Mini-Welle.“ Karl Krömer



Auch in der zweitgrößten Stadt Bayerns blieb der große Ansturm aus. In Nürnberg zählte das Standesamt bis Jahresende etwas mehr als 60 Umwandlungen und 14 Eheschließungen. Augsburg bilanzierte 32 Homo-Ehen und 26 Umwandlungen. „Eine Mini-Welle“, sagte der Leiter des dortigen Standesamts, Karl Krömer.

In Kelheim schloss im Dezember das erste schwule Paar offiziell den Bund fürs Leben. In Regensburg wurden drei gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen, rund 30 Lebenspartnerschaften wurden in eine Ehe umgewandelt. Bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes seien etwa 30 Lebenspartnerschaften jährlich begründet worden, erklärte eine Sprecherin - Tendenz fallend. Auch in Fürth wurden lediglich drei Homo-Ehen geschlossen, eine Lebenspartnerschaft wurde umgewandelt. In Füssen und Bamberg ließ sich nur ein gleichgeschlechtliches Paar trauen. Drei beziehungsweise acht Umwandlungen wurden gezählt. Auch für Anfang des kommenden Jahres erwarten die Standesämter anhand der Zahl der Anmeldungen keinen größeren Andrang.

Lesen Sie auch: Hape Kerkeling hat geheiratet

Hier geht es zum Ressort Bayern.