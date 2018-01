Brände Ehepaar stirbt bei Christbaum-Brand In einem Einfamilienhaus in Vöhringen kamen die 71 und 74 Jahre alten Bewohner ums Leben. Offenbar fing der Baum Feuer.

Merken

Mail an die Redaktion Ersten Ermittlungen zufolge brannte im Wohnzimmer ein Weihnachtsbaum. Die Hausbewohner kamen bei dem Brand ums Leben. Foto: Bastian Winter

Vöhringen.Beim Brand eines Weihnachtsbaumes in einem Einfamilienhaus ist in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) ein Ehepaar ums Leben gekommen. Rettungskräfte fanden die beiden 71 und 74 Jahre alten Bewohner am Samstag leblos in dem verrauchten Haus, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge brannte im Wohnzimmer ein Weihnachtsbaum. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen für die genaue Brandursache. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung gebe es nicht, hieß es.

Auch in einer Wohnung in München brannte am Samstag ein Christbaum – allerdings ging dieser Fall glimpflicher aus. In dem Appartement im Stadtteil Hader habe sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand befunden, teilte die Feuerwehr mit. Andere Bewohner des Hochhauses flüchteten auf die Straße. Die Feuerwehr löschte die Flammen im dritten Obergeschoss. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. (dpa)

Weitere Nachrichten aus Bayern – hier!