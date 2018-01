Auszeichnung Ein Preis für starke Berichte Die Berichterstattung der Mittelbayerischen zur WAA-Zeit wurde 1989 mit dem Joseph-E.-Drexel-Preis ausgezeichnet.

Von Jana Wolf

Mail an die Redaktion Auf Anweisung des Amtsgerichts Regensburg wurden im Jahr 1988 MZ-Redaktionsräume durchsucht. Foto: Winter

Regensburg.Nach Jahren schwieriger Außeneinsätze am WAA-Bauzaun, Recherchen unter CS-Gas-Wolken und Konflikten inner- und außerhalb der Redaktion kam im November 1989 die gute Nachricht für die Journalisten der Mittelbayerischen Zeitung: Ihre Berichterstattung über die Ereignisse von Wackersdorf wurde mit dem Joseph-E.-Drexel-Preis gewürdigt. Die Auszeichnung richtete sich explizit nicht an einzelne Personen, sondern die gemeinsame Arbeit von Redakteuren, Fotografen und freien Journalisten. In der Begründung der Preisjury wurden die „souveräne Art der Stoffbehandlung“, die „lebensnahe Sprache“ und der „richtige Einsatz des Bildes als Beweisstück“ gelobt. Den MZ-Journalisten sei es gelungen, die „geschichtsbildende Kraft solcher Ereignisse“ und deren große gesellschaftliche Bedeutung darzustellen, so die Jury.

Die Auszeichnung ist nach dem Gründer der Nürnberger Nachrichten Joseph Eduard Drexel benannt. Wie MZ-Gründer Karl Friedrich Esser erhielt auch Drexel im Jahr 1945 von der amerikanischen Militärregierung in Bayern die Lizenz für einen Zeitungsverlag. Die von Drexel gegründete Stiftung verlieh den Journalistenpreis für hervorragende journalistische Leistungen. Der Preis war mit 30 000 Mark dotiert und wurde im Jahr 1989 je zur Hälfte an das MZ-Team und die Fotografin Isolde Ohlbaum verliehen.

