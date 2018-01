Brände

Einfamilienhaus brennt komplett aus: Sieben Verletzte

Sieben Menschen sind beim Brand eines Einfamilienhauses in Auerbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) verletzt worden. Das Feuer brach am Neujahrsmorgen zunächst an einem Carport aus, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte gegen 5 Uhr eintrafen, brannte die angrenzende Garage des Einfamilienhauses lichterloh. Auch das Haus selbst hatte bereits Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte versuchten vergeblich, die weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Das Haus brannte vollständig aus.