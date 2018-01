Kriminalität Eingemauertes Ehepaar wurde erschlagen Im Fall der Leichen in Mittelfranken kamen die Ermittler einen Schritt weiter: Die Frau und der Mann wurden erschlagen.

Mail an die Redaktion Polizisten und Mitarbeiter der Spurensicherung stehen in Schnaittach auf dem Anwesen des getöteten Ehepaars. Foto: Daniel Karmann/dpa

Die Polizei hat den Sohn und die Schwiegertochter des getöteten Ehepaars festgenommen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Schnaittach.Das eingemauerte Ehepaar aus Schnaittach nahe Nürnberg ist erschlagen worden. „Wir müssen bei beiden Opfern davon ausgehen, dass sie an einem Schädel-Hirn-Trauma infolge stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf gestorben sind“, sagte Oberstaatsanwältin Anita Traud zum vorläufigen Obduktionsergebnis. Auf die Köpfe der Opfer wurde demnach mit einem Gegenstand massiv eingeschlagen. Nach dpa-Informationen handelt es sich bei der Tatwaffe um ein Werkzeug. Die Polizei hatte die Leichen am Montag auf dem Grundstück des Paars im Landkreis Nürnberger Land gefunden. Sie waren in einem Nebengebäude der Garage liegend eingemauert worden. Des gemeinschaftlichen Mordes verdächtig sind der 25 Jahre alte Sohn der Eheleute sowie dessen 22-jährige Ehefrau. Beide sitzen in Untersuchungshaft.

Leichen sind vermutlich die Eltern

Rechtsmediziner bestätigten am Dienstag, dass es sich bei der männlichen Leiche um den 70 Jahre alten Vater des 25-Jährigen handelt. Am Mittwochvormittag wurde auch die weibliche Leiche obduziert. Die Tote sei mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die 66 Jahre alte Mutter, sagte Traud. Es liefen jedoch noch weitere Untersuchungen, um ganz sicher zu sein.

Das Ehepaar war seit Mitte Dezember vergangenen Jahres nicht mehr gesehen worden. Der Sohn hatte seine Eltern jedoch erst Ende Dezember als vermisst gemeldet und danach einen Suchaufruf gestartet. (dpa)

Schnaittach liegt an der A9 Richtung Berlin kurz hinter Lauf an der Pegnitz:

