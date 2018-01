Eishockey

Eishockey-Torwart Reimer verlängert bis 2020 in Ingolstadt

Torhüter Jochen Reimer wird auch in den kommenden Jahren für den ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey-Liga spielen. Der 32-Jährige hat den Vertrag bei den Oberbayern bis 2020 verlängert, wie der Verein am Freitag mitteilte.