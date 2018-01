Notfälle

Eiskletterer nach Lawine in Südtirol tot aufgefunden

Ein vermisster Eiskletterer aus Bayern ist zwei Tage nach einer Lawine in den Südtiroler Alpen tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte entdeckten die Leiche des Mannes am Freitagmorgen, wie ein Sprecher der Bergrettung bestätigte. Das Schneebrett hatte sich am Mittwoch in Langental in der Gemeinde Wolkenstein gelöst.