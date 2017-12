Gesundheit

Embryonen: Ethikkommission entscheidet über Anträge

In mehr als hundert Fällen haben werdende Eltern in Bayern grünes Licht für eine Untersuchung ihrer Embryonen auf genetische Defekte bekommen. Die Bayerische Ethikkommission für Präimplantationsdiagnostik (PID) habe insgesamt über 155 Anträge entschieden, teilte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Samstag mit. Davon wurden zwölf abgelehnt. Wie die Gesundheitsministerin betonte, leistet die Kommission „einen wichtigen Beitrag dafür, dass in Bayern die medizinischen Möglichkeiten verantwortungsbewusst genutzt werden.“ Keinesfalls dürfe die PID als ein Selektionsinstrument wahrgenommen werden.