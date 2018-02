Prozesse Erste Verurteilung im Klinikskandal Im Skandal um die Klinik in Ingolstadt wurde ein Beschuldigter verurteilt. Er gestand, der Vorwurf war Beihilfe zur Untreue.

Merken

Mail an die Redaktion Der verurteilte Unternehmer akzeptiert den Strafbefehl und bekommt wegen Beihilfe zur Untreue eine Bewährungsstrafe Foto: Armin Weigel/dpa

Ingolstadt.Hauptbeschuldigter in dem Skandal war der ehemalige Geschäftsführer des Klinikums. Der 63-Jährige hatte sich Ende Dezember in der Untersuchungshaft das Leben genommen. Der ehemalige Krankenhauschef soll seinem Arbeitgeber einen Schaden in Millionenhöhe zugefügt haben.

Der Mann wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Strafbefehl ist rechtskräftig. Zur Bewährungsstrafe kommt noch eine Geldstrafe hinzu. Wie die Staatsanwaltschaft Ingolstadt über Twitter bekannt gab, muss der Unternehmer eine Geldauflage in vierstelliger Höhe an eine gemeinnützige Einrichtung in Ingolstadt zahlen. Weiterhin wurde im Strafbefehl die Einziehung des Vermögensvorteils in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages, den der Unternehmer laut Staatsanwaltschaft durch die Straftat erlangt habe, zugunsten der Klinikum GmbH angeordnet.

Dem Inhaber einer Werbeagentur wird zur Last gelegt, auf Veranlassung des ehemaligen Geschäftsführers des Klinikums, Heribert Fastenmeier, ermöglicht zu haben, dass ein Familienmitglied Fastenmeiers über die Firma des Unternehmers bei der klinikeigenen Gesundheitsakademie beschäftigt wird. Als Gegenleistung soll der Unternehmer, ohne dafür Leistungen zu erbringen, vom Klinikum einen Betrag in mittlerer fünfstelliger Höhe erhalten haben. Der Betrag wurde im Strafbefehl eingezogen und im Rahmen der Strafvollstreckung ans Klinikum ausbezahlt.

Die verhängte Freiheitsstrafe habe zur Bewährung ausgesetzt werden können, weil „der Unternehmer geständig war und die ihm zur Last gelegte Straftat eingeräumt hat“, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Überdies sei die Initiative zur Straftat nicht von ihm, sondern vom ehemaligen Geschäftsführer des Klinikums ausgegangen. Der Unternehmer sei zur Mitwirkung nur bereit gewesen, da er befürchtet habe, ansonsten seine Geschäftsbeziehungen zur Klinikum Ingolstadt GmbH zu verlieren.

Im Jahr 2016 waren die Vorgänge bei dem Kommunalunternehmen bekannt geworden. Das Ingolstädter Klinikum ist mit mehr als 1100 Betten und mehr als 3000 Mitarbeitern eines der größten Krankenhäuser in Bayern.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.