Kirche Erzbischof: Aschermittwoch will nicht ängstigen Der Aschermittwoch mit seiner Botschaft von der Vergänglichkeit will nach Worten des Bamberger Erzbischofs Ludwig Schick keine Ängste schüren. „Wir sprechen von der Vergänglichkeit, nicht um zu deprimieren oder zu ängstigen, sondern um dem Menschen zu sagen: Dein Leben hat Ewigkeitswert, es endet nicht mit dem Tod, das ewige Leben im Himmel wartet auf Dich“, sagte Schick der Deutschen Presse-Agentur. Das sei eine wunderbare Botschaft.

Mail an die Redaktion Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick im Interview. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Bamberg.Das Aschenkreuz bedeute, die Vergänglichkeit dieser Welt und des Lebens ernst zu nehmen und „vermittelt die Verheißung, dass diese Vergänglichkeit in Unvergänglichkeit verwandelt wird“. In den katholischen Gottesdiensten am Aschermittwoch (14. Februar) wird den Gläubigen mit Asche ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet.

In der dem Aschermittwoch folgenden Fastenzeit verzichtet Schick auf Alkohol und Süßes - und betet bewusst mehr. Und: „Ich schenke anderen mehr Zeit. Ich besuche in der Fastenzeit vermehrt Menschen im Krankenhaus, in Seniorenheimen oder zu Hause, schreibe verstärkt persönliche Briefe, telefoniere, schreibe E-Mails und SMS.“ Diese gingen besonders an Menschen in der weiten Welt, die er kenne und mit denen er nicht so oft Kontakt habe.