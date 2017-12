Verkehr Fahrplanwechsel ärgert Bahnreisende Nach der Fahrplanumstellung herrscht mancherorts in Ostbayern Chaos. Viele Pendler sind sauer, an Lösungen wird gearbeitet.

Von Lisa Pfeffer, MZ

Das neue Konzept konnte trotz intensiver Planungen nicht greifen. Jetzt wurden Maßnahmen eingeleitet.

Regensburg.Der 10. Dezember galt als großer Freudentag aller Bahnreisenden. Der Fahrplanwechsel in der Verkehrsdrehscheibe zwischen Bayern und Tschechien sollte mit großen Erleichterungen in ganz Ostbayern einher gehen: Kürzere Fahrtzeiten, mehr Strecken, weniger Wartezeit am Gleis.

Die größten Veränderungen ergaben sich auf der Strecke nach Prag. Die Züge fahren mittlerweile im Zwei-Stunden-Takt, man ist deutlich kürzer unterwegs. Zumindest in der Theorie.

„Unzumutbare Zustände“

Seit dem Fahrplanwechsel durchqueren sieben ALEX-Züge von Prag aus den Landkreis in Richtung der Ballungsgebiete und umgekehrt genauso. Drei mehr als davor. Das Problem an der Sache stellte sich jedoch nach einer Woche heraus: Die Züge – nicht nur Richtung Prag – sind mit großer Verspätung unterwegs.

Die Leidtragenden sind hauptsächlich die Schwandorfer und Chamer. Bereits wenige Tage nach der Einführung hagelte es Beschwerden. Beinahe kein Zug fuhr mehr pünktlich. Viele Pendler haben sich beim Landratsamt beschwert. Die Auswirkungen auf die Oberpfalzbahn seien unübersehbar und machten sich selbst in der Schülerbeförderung bemerkbar.

Die Maxhütter und viele andere Menschen aus dem Städtedreieck fühlen sich außerdem regelrecht „abgehängt“. Der ALEX über Regensburg nach München hält künftig um 9.19 Uhr nicht mehr in Maxhütte-Haidhof und Regenstauf. Dass er weiterhin zu dieser Uhrzeit Richtung Regensburg fährt, jetzt aber nicht mehr in Maxhütte-Haidhof und Regenstauf hält, ist für die Bürger dort unerklärlich. Bei den Alternativen auf dieser Strecke entsteht ein zeitlicher und finanzieller Nachteil. „Der ALEX fährt ja weiterhin, dann sollte er auch bei uns Halt machen“, sagte stellvertretend für viele andere die Maxhütter Bürgerin Ingrid Brandl, die sich mit engagiert.

Magere Antworten auf Beschwerden

„Die Länderbahn“, die für die ALEX-Züge zuständig ist, versucht die Bürger mit Erklärungen zu besänftigen: „Zwischen 8 und 20 Uhr besteht für die zweistündlichen ALEX-Züge Richtung München/Prag/Hof keine ausreichende zeitliche Reserve für einzelne Halte zwischen Schwandorf und Regensburg“ heißt es in einem Antwortschreiben auf eine Beschwerde. In der Gesamtschau verfüge der Großraum Regensburg/ Schwandorf zusammen mit der Oberpfalzbahn auf der Linie Marktredwitz – Regensburg weiterhin über ein hervorragendes Angebot.

Die Fahrplanänderungen München-Berlin: Die Bahn preist die neue Schnellfahrstrecke von München nach Berlin als Alternative zu Flugzeug und Auto an. Fahrgäste aus der Oberpfalz, die das nutzen wollen, werden in Nürnberg ausgebremst: 45 Minuten Wartezeit auf den ICE schmälern das Vergnügen.

Nicht nur Vorteile: Das Angebot auf den Strecken nach Regensburg und Nürnberg im Morgen- und Feierabendverkehr wurde mit fünf zusätzlichen Angeboten verstärkt. Bürgern aus Maxhütte oder Regenstauf gehen jedoch Verbindungen verloren.

Gründe für die etlichen Verspätungen, Ausfälle und Eklats gibt es viele: Das Wetter, fehlende Loks, unpünktliche Züge aus Tschechien, Fahrpläne bei denen „keine Profis am Werk waren“, infrastrukturelle Probleme wie Baustellen und vieles mehr wurde von Verantwortlichen als Ursache genannt.

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) ist für den Schienennahverkehr in Bayern zuständig und reagierte auf die zahlreichen Beschwerden: „Die momentanen Zustände sind für die Fahrgäste nicht akzeptabel. Wir fordern die Länderbahn dazu auf, so schnell wie möglich deutliche Verbesserungen einzuleiten“, so Dr. Johann Niggl, Sprecher der BEG-Geschäftsführung. „Problematisch ist insbesondere, dass relativ wenig zusätzliche ICE verkehren und wichtige Orte wie Regensburg, Ingolstadt oder Augsburg nicht optimal, mit häufig langen Umsteigezeiten in Nürnberg angebunden sind.“ Sollte die Länderbahn die Probleme nicht in den Griff bekommen, drohen Strafzahlungen. Die BEG fordert nicht nur die Länderbahn, sondern auch die Deutsche Bahn auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Mängel zu beseitigen: Baustellen verringern, beispielsweise.

Maßnahmen werden eher negativ aufgenommen

Die Mehrzahl der Verspätungen ist auf die Situation in Tschechien zurückzuführen. Dort brauchen die Züge laut BEG zu lange beim Wenden und kommen schon verspätet in Bayern an. Eine fehlende Diesellok im Raum Regensburg sei ein weiterer wesentlicher Auslöser der Probleme. Erste Maßnahmen zur Verbesserung der Situation wurden ergriffen. Die BEG sieht die größte Verbesserung beim Alex auf der Strecke von München über Regensburg nach Hof und Prag. Da funktioniere der Alltag für die Bahnreisenden mittlerweile ganz gut.

Die Gesellschaft gibt jedoch auch zu: Die Angebotsverbesserungen kommen bei den Fahrgästen kaum an. Zum Teil werden sie ganz im Gegenteil als Verschlechterung und Rückschritt wahrgenommen. Es werde weiter daran gearbeitet.

