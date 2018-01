Unfälle

Fahrrad auf U-Bahn geworfen

Zwei Mädchen haben in Nürnberg ein Fahrrad auf eine fahrende U-Bahn geworfen und so den Zug beschädigt. Die beiden 13- und 14-Jährigen standen nach Polizeiangaben vom Donnerstag auf einer Brücke. Als sich der Zug näherte, suchten sie sich demnach wahllos ein Rad aus und warfen es auf die U-Bahn. Die erfasste das Fahrrad und zerstörte es. Laut Polizei wurde der Zug dabei am Mittwochnachmittag beschädigt. Nach Angaben der Nürnberger Verkehrsbetriebe hätte der Zug auch entgleisen können, betonte die Polizei.