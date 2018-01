Kriminalität Fall Baumer: Anwalt kritisiert Polizei Der Verteidiger des beschuldigten Verlobten fordert die Einstellung des Verfahrens, unter anderem wegen Fremd-DNA am Fundort.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Im Fall der getöteten Maria Baumer steht eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft bevor.Foto: Rieder

Regensburg.Im Fall der auf ungeklärte Weise zu Tode gekommenen Maria Baumer aus Muschenried (Lkr. Schwandorf) fordert Michael Haizmann, der Anwalt des beschuldigten Verlobten, die Einstellung des Verfahrens. Es bestehe gegen den 33-Jährigen kein Tatverdacht, der genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage wegen Totschlags biete, sagt er auf Nachfrage unseres Medienhauses. Bis Ende Dezember hatte der Anwalt Zeit, seine Stellungnahme in dem Fall bei der Staatsanwaltschaft einzureichen. Maria Baumer war im Mai 2012 unter rätselhaften Umständen verschwunden, im September 2013 fanden Schwammerlsucher ihre sterblichen Überreste im Kreuther Forst bei Bernhardswald.

Deutliche Kritik an Polizeiarbeit

Der Verteidiger erhebt erneut deutliche Kritik an der Polizei. Es habe ein „Belastungseifer par excellence“ gegen seinen Mandanten geherrscht. „Man wollte unbedingt einen Täter präsentieren. Oder eigentlich wollte man den Verlobten als Täter präsentieren. Das hat ja schon die überstürzte Inhaftierung gezeigt.“ Obwohl das Verfahren nach der erfolgreichen Haftbeschwerde im November 2013 neu aufgerollt werden musste, seien nie andere Personen in den Fokus geraten. Das hat auch die Staatsanwaltschaft gegenüber der MZ in der Vergangenheit so bestätigt.

Im Zuge der Ermittlungen seien die Beamten der EG Maria auch mit Fehlinformationen zulasten seines Mandanten an die Öffentlichkeit gegangen, kritisiert Haizmann. Er nennt den Federspaten, der am Fundort sichergestellt wurde. Wenige Tage vor dem Verschwinden der damals 26-Jährigen hatte der Verlobte ein Werkzeug derselben Marke in einem Regensburger Baumarkt gekauft und mit EC-Karte bezahlt. Die Polizei hatte später mit Bildern um Hinweise gebeten. Bei dem Spaten, der neben der Toten gefunden wurde, habe es sich aber um ein älteres Modell gehandelt, das so nicht mehr im Handel erhältlich war, sagt Haizmann. Dies hätten Recherchen bei der Firma Gardol ergeben. „Das hätte die Polizei auch herausfinden können.“

Die Staatsanwaltschaft hatte bestätigt, dass der Spaten im Zusammenhang mit den Ermittlungen steht, auch deshalb, weil daran DNA-Spuren sowie ein Haar sichergestellt werden konnten. Doch keine der Spuren lasse sich nachweislich in Zusammenhang mit seinem Mandanten bringen, betont Haizmann. Das am Spaten gefundene Haar sowie ein am Fundort sichergestelltes Haarbüschel zeigten stattdessen Übereinstimmung mit dem DNA-Muster von Maria Baumer.

Zwei Haare im Löschkalk

Was bislang nicht an die Öffentlichkeit gedrungen war: Am Fundort wurden noch zwei weitere Haare sichergestellt – in der Löschkalk-Verbindung, mit der das Opfer bedeckt war, um möglicherweise den Verwesungsprozess zu beschleunigen. Die aus diesen beiden Haaren gewonnene DNA habe weder Maria Baumer noch dem Beschuldigten zugeordnet werden können. Es sei aber kein erkennbarer Versuch unternommen worden, diesbezüglich Ermittlungen aufzunehmen, behauptet Haizmann. Die Staatsanwaltschaft äußert sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht zu Einzelheiten in dem Fall. Auch am Slip, dem einzigen Kleidungsstück, das bei der Getöteten gefunden wurde, sei DNA von mindestens drei Personen extrahiert werden, sagt der Verteidiger. Zwar seien die DNA-Merkmale nicht klar abgrenzbar gewesen, Hinweise auf den Beschuldigten hätten sich aber auch in dieser Erbsubstanzmischung nicht ergeben, – ebenso wenig bei einem Stofffetzen sowie einer sichergestellten Trinkflasche. Zudem habe die Analyse der Löschkalk-Verbindung keine belastbare Übereinstimmung mit sichergestelltem Material im Wohnhaus und auf dem Reiterhof – dem letzten Ort, wo das Paar gemeinsam gesehen wurde – erbracht, betont Haizmann.

Lesen Sie hier ein Interview mit der Familie von Maria Baumer:

Für ihn steht damit fest, dass sich aufgrund der Spurenlage am Fundort kein hinreichender Tatverdacht gegen seinen Mandanten formulieren lasse. Auch sonst sei der ehemalige Verlobte nicht nachweislich mit einer Tötung von Maria Baumer in Verbindung zu bringen, betont der Anwalt. „Zumal die Ermittler noch nicht einmal in der Lage sind, einen konkreten Tatvorwurf zu formulieren.“

Dass sein Mandant in Aussagen bei Zeitangaben variierte, sieht Haizmann als kein belastbares Indiz. Es sei normal, dass es bei mehrmaliger Befragungen Abweichungen in einem gewissen Rahmen geben könne. Und dass die zwei mutmaßlichen Anrufe von Maria Baumer beim Verlobten am Tag ihres Verschwindens nicht mehr zurückverfolgt werden konnten, könne nicht ihm angelastet werden. Ebenso wenig lasse sich aus einer Internet-Recherche zu Medikamenten wenige Tage vor dem Verschwinden der jungen Frau ein Indiz ableiten, schon alleine deshalb nicht, weil sich der Krankenpfleger berufsbedingt auf diesem Themengebiet informiere. Keines dieser Medikamente sei beim Opfer nachgewiesen worden, sagt Haizmann. Bis heute steht weder fest, wie Baumer starb, noch ist klar, wo sie starb. Die Polizei geht davon aus, dass sie wohl schon am Tag ihres Verschwindens zu Tode kam.

Der Verteidiger hatte bis Ende des Jahres Zeit, sich zum Abschluss der polizeilichen Arbeit zu äußern. Nun muss die Staatsanwaltschaft prüfen, ob sie Anklage erhebt. Für eine Anklage muss die Ermittlungsbehörde mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent davon ausgehen, dass es vor einem Gericht zu einer Verurteilung kommt. „Wir werden sehen, ob die von mir vorgebrachten Einwände für eine Einstellung des Verfahrens ausreichen werden“, sagt Haizmann.

Lesen Sie hier alles zum Todesfall Maria Baumer: