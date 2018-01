Kriminalität Fall Baumer: Verfahren wird eingestellt Die Staatsanwaltschaft schließt die Akten. Gegen den früheren Verlobten konnte kein hinreichender Tatverdacht belegt werden.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Der Tod von Maria Baumer bleibt vorerst ungesühnt. Foto: Rieder/Archiv

Regensburg.Der ehemalige Verlobte der getöteten Maria Baumer wird nicht angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Regensburg bestätigte am Mittwoch auf MZ-Nachfrage, dass sich kein hinreichender Tatverdacht gegen den Beschuldigten ergeben habe und das Verfahren Anfang der Woche nach §170 Abs. 2 eingestellt worden sei. Die Ermittlungsakten werden damit zunächst geschlossen. Sollten sich allerdings neue Hinweise ergeben, wäre eine Wiederaufnahme – auch gegen den ehemaligen Verlobten – möglich. Wie Maria Baumers Vater, Alois Baumer, in einem Telefonat mit unserem Medienhaus sagte, heißt es in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft, dass nach einer Gesamtschau kein hinreichender Tatverdacht für eine mögliche Verurteilung des ehemaligen Verlobten formuliert werden könne. „Es heißt darin aber auch, dass er weiterhin zweifelsfrei als Täter in Betracht kommt“, betont Baumer.

Der Anwalt des ehemaligen Verlobten, Michael Haizmann, hatte seinem Mandanten die Nachricht von der Einstellung nach einer Nachtschicht am Mittwochmorgen überbracht. „Ich glaube, er konnte es im ersten Moment noch gar nicht richtig realisieren.“ Er sei froh, dass das Verfahren nun eingestellt werde, sagte der Anwalt. „Hier wurde ein junger Mann auf unglaubliche Art und Weise stigmatisiert.“ Gegen den ehemaligen Verlobten wurde viereinhalb Jahre lang wegen Totschlags ermittelt, er saß nach dem Auffinden der sterblichen Überreste von Maria Baumer sechs Wochen in Untersuchungshaft, zweimal durchsuchten Polizeibeamte seine Wohnung. Haizmann kündigte an, dass er dafür eine Entschädigung für seinen Mandanten beantragen werde.

Die frisch gewählte Landesvorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung Bayern war am Pfingstwochenende 2012 verschwunden. Knapp 16 Monate blieb ihr Schicksal ungewiss. Der Vermisstenfall fand bundesweite Beachtung, als die Zwillingsschwester der damals 26-Jährigen und der ehemalige Verlobte in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy ungelöst“ nach Maria Baumer suchten. Damals keimte die Hoffnung auf, die junge Frau könnte eine Auszeit genommen haben und auf dem Jakobsweg unterwegs sein. Mehrere Zeugen wollten sie im Bereich Gevelsberg entlang der Route gesehen haben. Sogar Mantrailer-Hunde schlugen an. Doch gefunden wurde die Windanlagengutachterin, die erst wenige Tage vor ihrem Verschwinden ihre erste Arbeitsstelle angetreten hatte, nicht. Auf den Tag genau ein Jahr nach dem geplanten Hochzeitsdatum von Maria Baumer und ihrem Verlobten wurden die sterblichen Überreste am 8. September 2013 im Kreuther Forst bei Bernhardswald (Lkr. Regensburg) von Schwammerlsuchern entdeckt. An ihrem Körper hafteten Spuren eines Löschkalkgemisches, wie es in Fliesenklebern und anderen Baustoffen verwendet wird. Ein solches Gemisch kann Verwesungsprozesse beschleunigen.

Hier sehen Sie ein Video zum Thema:

Trotz langwieriger, jahrelanger Ermittlungen konnte die Polizei weder klären, wie Maria Baumer zu Tode kam, noch konnte sie den Tatort und die Tatzeit bestimmen. Aufgrund einer Reihe von Indizien konzentrierten sich die Ermittler mit dem Auffinden der Leiche auf den ehemaligen Verlobten. Der heute 33-Jährige kam in Untersuchungshaft, wurde sechs Wochen später aber nach einer zweiten Haftbeschwerde entlassen. Der Fall wurde noch einmal neu aufgerollt. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Vergangenheit immer wieder bestätigt, dass sich kein Tatverdacht gegen andere Personen ergeben habe. Die Eltern von Maria Baumer glauben, dass es Mitwisser für die Tat geben muss.

„Zunächst wurde das Verfahren eingestellt, aber für uns bleibt die Hoffnung, dass das nicht das Ende ist.“ Alois Baumer



Die Ermittlungsakten werden nach der Einstellung des Verfahrens weiter aufbewahrt und von der Polizei in regelmäßigen Abständen auf neue Aspekte hin überprüft. Da am Fundort der Leiche mehrere DNA-Spuren gesichert wurden, die nicht mit dem Verlobten in Verbindung gebracht werden konnten, könnten sich auch hieraus irgendwann neue Hinweise in dem Fall ergeben. „Zunächst wurde das Verfahren eingestellt, aber für uns bleibt die Hoffnung, dass das nicht das Ende ist“, sagt Alois Baumer. Um eine Wiederaufnahme des Falls aufgrund neuer Erkenntnisse nicht zu gefährden, will die Familie der Getöteten die Entscheidung der Staatsanwaltschaft akzeptieren.

Wir begleiten die Ermittlungen zum Fall Maria Baumer seit Beginn an. Alle Informationen zum Thema finden Sie hier.