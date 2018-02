Brauchtum Faschingstreiben am Donnerstag Am Unsinnigen Donnerstag sind auch in Bayern die Narren los: Zum 90. Mal feiert die Stadt Dietfurt ihren Chinesenfasching.

Merken

Mail an die Redaktion Der traditionelle Chinesenfaschingsumzug in Dietfurt. Foto: Armin Weigel/Archiv

Dietfurt.In Dietfurt gibt es statt eines Faschingsprinzen einen Kaiser und der Gruß lautet „Kille Wau“. Kaiser Fu-Gao-Di zieht heuer das dritte Mal mit seinem Drachen durch die Stadt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Begleitet wird er von rund 50 Gruppen. Das Motto lautet: „90 Jahre Bayrisch China, alles feiert - ois is prima“. Der Chinesenfasching beginnt bereits um 2.00 Uhr morgens. Dann werden die Narren von den „Maschkaras“ geweckt. Danach wird bis in die Nacht hinein gefeiert.

Der Chinesenfasching geht auf eine Sage zurück, wonach die Dietfurter im Mittelalter einen Steuereintreiber einfach vor der Stadtmauer stehen ließen. Dieser beschwerte sich, sie hätten sich „wie die Chinesen“ hinter ihrer Mauer verschanzt.

Weitere Meldungen aus der Oberpfalz lesen Sie hier.