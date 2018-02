Fernsehen

„Fastnacht in Franken“: Politiker treffen Nilpferddame

Wenn Bayerns Landespolitiker auf eine Nilpferddame treffen, dann ist wieder „Fastnacht in Franken“. Heute läuft die Fernsehprunksitzung des Fränkischen Fastnacht-Verbandes live im Bayerischen Fernsehen. Die Übertragung aus Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) gilt als einer der Höhepunkte der Faschingszeit im Freistaat und als Quotenschlager des Bayerischen Rundfunks (BR). Keine andere BR-Sendung wird den Angaben zufolge von so vielen Menschen gesehen. 2017 guckten gut 52 Prozent der bayerischen Zuschauer die „Fastnacht in Franken“ - ein neuer Rekord.