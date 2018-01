Fussball FC Bayern bestreitet weiteres Testspiel

Mail an die Redaktion Das Logo des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Foto: Andreas Gebert/Archiv

Doha.Herbstmeister FC Bayern München bestreitet vor dem Bundesliga-Rückrundenstart bei Bayer Leverkusen noch ein Testspiel. Der deutsche Fußball-Rekordmeister tritt am kommenden Dienstag (17.00 Uhr) gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach an. Der Eintritt für Zuschauer in der Münchner Allianz Arena ist frei, wie die Bayern am Samstag mitteilten. Drei Tage später muss die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes beim Tabellenvierten in Leverkusen antreten.