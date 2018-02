Fussball

FC Bayern strebt in Paderborn Einzug ins Pokal-Halbfinale an

Der FC Bayern München geht als klarer Favorit in das heutige DFB-Pokalspiel beim Fußball-Drittligisten SC Paderborn. Der deutsche Rekordchampion strebt in dem Viertelfinale den neunten Halbfinaleinzug nacheinander an. Trainer Jupp Heynckes kündigte an, man werde den unterklassigen Gegner sehr ernst nehmen.