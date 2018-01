Fussball FC Ingolstadt gibt Multhaup an 1. FC Heidenheim ab

Merken

Mail an die Redaktion Der Spieler Maurice Multhaup, hier im Trikot des FC Ingolstadt. Foto: Sven Hoppe/Archiv

Alcantarilha.Der FC Ingolstadt gibt Mittelfeldspieler Maurice Multhaup an den Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Heidenheim ab. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Fußballvereine am Donnerstag Stillschweigen. Der 21-jährige Multhaup unterschrieb bei den Heidenheimern einen Vertrag bis zum Sommer 2020. Im August 2015 war er vom FC Schalke 04 zu den Schanzern gewechselt und absolvierte fünf Bundesligapartien sowie 16 Einsätze in der U 21.