Fussball

FC Ingolstadt lässt Punkte liegen: Nullnummer in Aue

Der FC Ingolstadt kann in der 2. Fußball-Bundesliga einfach keine Siegesserie starten. Die Schanzer mussten sich am Sonntag im Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten FC Ergebirge Aue mit einem 0:0 begnügen. Damit verpasste das Team von Trainer Stefan Leitl die Chance, im Aufstiegskampf bis auf einen Punkt zum Tabellendritten Holstein Kiel aufzuschließen. Die überlegenen Gäste konnten sich vor 6850 Zuschauern keine glasklare Möglichkeit für den Siegtreffer herausspielen. Es fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft.