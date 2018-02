Fussball

FCA-Coach Baum warnt vor Stuttgart: „Richtig gute Truppe“

Trainer Manuel Baum hat beim FC Augsburg vor möglichen Fehleinschätzungen der kommenden Aufgabe gegen den VfB Stuttgart gewarnt. Die Tabellenstände seien nicht entscheidend vor dem Duell am Sonntag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga, sagte der Trainer am Dienstag nach dem Training der Augsburger Profis.