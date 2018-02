Fussball

FC Ingolstadt bangt um Matip-Einsatz

Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt bangt vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli um den Einsatz von Marvin Matip. Der Kapitän und Verteidiger hat nach einem Magen-Darm-Infekt zwar Teile des Trainings absolviert, aber man müsse abwarten, sagte Trainer Stefan Leitl am Donnerstag. Flügelspieler Marcel Gaus fehlt gelbgesperrt. Der Tabellenfünfte erwartet am Samstag (13.00 Uhr) St. Pauli und damit auch den ehemaligen FCI-Coach Markus Kauczinski. Seit Dezember ist dieser für die Hanseaten im Einsatz, erstmals kommt der im November 2016 entlassene Coach an die alte Wirkungsstätte zurück.