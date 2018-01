Parteien FDP unterstützt Aiwangers Volksbegehren Liberale fordern, dass Straßenausbaubeiträge komplett fallen. Duin tritt bei Urwahl des Landtags-Spitzenkandidat an.

Von Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Generalsekretär Norbert Hoffmann ist seit November 2017 im Amt. Foto: dpa

Beilngries.Wer die FDP als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen wird, bleibt noch ein paar Wochen unklar. Seit dem Wochenende ist aber fix, wie der Frontmann bzw. die Frontfrau bestimmt wird: Die bayerischen Liberalen setzen – wie zuvor bereits SPD und Grüne – auf ein Urwahlverfahren. So hat es der Landesvorstand bei seiner Klausur in Beilngries beschlossen. Die Basisbeteiligung sei „Teil der neuen FDP“, sagte der Generalsekretär und Landshuter Stadtrat Norbert Hoffmann. Die rund 6500 Mitglieder im Freistaat würden in den nächsten Tagen über das Prozedere informiert, danach könnten Bewerber offiziell ihre Kandidatur erklären.

Duin wirft Hut in den Ring

Im Vorfeld hatte bereits der frühere Landesvorsitzende Albert Duin deutliches Interesse bekundet. Am Sonntag bestätigte er, dass er den Hut in den Ring wirft. „Natürlich bleibe ich dabei, dass ich antrete.“ Der Münchner Unternehmer hatte beim Parteitag im vergangenen November seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur als FDP-Chef damit begründet, dass er sich für den Wahlkampf zeitliche Freiräume schaffen will. Auch dem ehemaligen bayerischen Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch werden Ambitionen auf die Spitzenkandidatur nachgesagt – er kündigte am Sonntag an, sich fristgerecht zu äußern. Ebenso ist die Landesvize und Münchner Stadträtin Gabriele Neff im Gespräch. Generalsekretär Hoffmann äußerte sich nicht zu Namen. „Im Moment ist alles noch Spekulation.“ Der Landesschatzmeister und Regensburger Bundestagsabgeordnete Ulrich Lechte rechnet damit, dass die Personalfrage inklusive einer möglichen Stichwahl bis Mitte März geklärt ist.

Ladenschluss und Landebahn

Deutlich klarer zeichnet sich das Landtagswahlprogramm der FDP ab, auch wenn das parteiinterne Abstimmungsverfahren noch läuft und das Paket erst beim Programmparteitag am 24. März besiegelt werden soll. Die FDP nimmt das „härteste Ladenschlussgesetz in Europa“ ins Visier. Nur an Sonn- und Feiertagen sollen die Geschäfte in Bayern geschlossen haben, ansonsten soll an sechs Tagen pro Woche bis zu 24 Stunden geöffnet sein. So lautet der Parteitagsbeschluss in Amberg. „Wir werden für eine Lockerung eintreten“, formuliert es Hoffmann nun etwas vager. Die FDP kämpft zudem für ein umstrittenes Infrastrukturprojekt. „Die Forderung nach einem schnellstmöglichen Bau der dritten Startbahn am Münchner Flughafen ist auf jeden Fall Teil des Programms“, sagt Hoffmann.

„Das ist erst einmal von der CSU nur eine Ankündigung. Ich bin gespannt, wie es ausformuliert aussieht.“ FDP-Generalsekretär Norbert Hoffmann zu CSU-Ankündigungen zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge



Zudem werden sich die Liberalen dem Volksbegehren der Freien Wähler zur kompletten Abschaffung der Straßenausbaubeiträge anschließen – ungeachtet der Ankündigung weitgehender Zugeständnisse des designierten Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). „Das ist erst einmal von der CSU nur eine Ankündigung. Ich bin gespannt, wie es ausformuliert aussieht“, sagt Hoffmann. Im Kern geht es darum, dass die Kosten nicht mehr auf die Hauseigentümer umgelegt werden.

Nein zu Grünen-Vorstoß

Das von den Grünen initiierte Volksbegehren gegen Flächenfraß stößt dagegen auf Ablehnung, „insbesondere weil die Entwicklung des ländlichen Raums dadurch stark gebremst wird“, sagt Hoffmann. Lechte ergänzt, dass die Versiegelung der Flächen aber „in vernünftigen Rahmen bleiben muss“.

Aktuell erreicht die FDP in einer Umfrage nur noch die Fünf-Prozent-Hürde, die für einen Einzug in den Landtag entscheidend ist.

In einer aktuellen Umfrage zur Landtagswahl liegt die FDP bei fünf Prozent. Im November – vor dem Jamaika-Ausstieg im Bund – waren es noch neun Prozent gewesen. Hoffmann bestreitet einen Zusammenhang und bekräftigt, dass der Ausstieg aus den Sondierungen für eine Regierung in Berlin richtig war. „Wir haben gesagt, wir treten für eine Trendwende an und stehen nicht als Mehrheitsbeschaffer zur Verfügung.“ Dieser Grundsatz gelte auch für etwaige Koalitionsgespräche im Herbst in Bayern. „Am Wahltag wird man sehen müssen, was geht und was nicht geht. Es geht uns nicht ums Regieren um des Regierens willens.“

