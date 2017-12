Brände

Feuer in Mädchenschule: Polizei vermutet Brandstiftung

Nach dem Brand in einer Münchner Mädchenschule geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der oder die Unbekannte habe in der Nacht auf Donnerstag eine Bank angezündet und so einen Windfang des städtischen Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Brand gesetzt, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Das gesamte Erdgeschoss der Schule war nach Angaben der Feuerwehr verraucht und verrußt, auch das zweite Obergeschoss sei betroffen gewesen.