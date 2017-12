Brände Feuer richtet hohen Sachschaden an In Waldkirchen brannte am Donnerstagabend eine Schreinerei. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 000 Euro.

Das Feuer griff nicht auf die Nachbargebäude über. Foto: Bastian Winter

Waldkirchen.Ein Feuer hat am Donnerstagabend in einer Schreinerei in Waldkirchen (Landkreis Freyung-Grafenau) einen hohen Sachschaden angerichtet. Der Brand sei im Bereich einer Hackschnitzelheizung ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden summiert sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 500 000 Euro. Ein Feuerwehrmann wurde beim Einsatz verletzt, als er ausrutschte. Vermutlich ist sein Bein gebrochen. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude zu verhindern.