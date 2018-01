Unfälle

Flugunglück bei Karlsruhe: Auswertung von Hinweisen beginnt

Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) werden in den kommenden Tagen die Speichermedien auswerten, die in dem bei Karlsruhe abgestürzten Hubschrauber gefunden worden waren. Im Labor wolle man darauf nach GPS-Daten oder Hinweisen auf die Flughöhe suchen, sagte ein BFU-Sprecher am Freitag. Was noch brauchbar sei, müsse abgewartet werden. Der Hubschrauber war nach dem Zusammenstoß in der Luft mit einem Sportflugzeug am vergangenen Dienstag ausgebrannt; die vier Insassen der Maschinen starben.