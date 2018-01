Parteien Föst: FDP buhlt nicht um eine Regierungsbeteiligung Nach kritischen Tönen des designierten bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zu einer möglichen Koalition mit den Liberalen auf Landesebene hat sich der FDP-Landesvorsitzende Daniel Föst nach eigenen Angaben amüsiert darüber gezeigt. „Gerade Herr Söder, der sich in Berlin immer um jede Verantwortung gedrückt hat, hat jetzt ein Problem damit, dass wir auf Bundesebene gesagt haben, wir unterstützen kein „Weiter so!““, sagte Föst dem Sender Antenne Bayern. Er könne Söder beruhigen: Seine Partei buhle in Bayern nicht um eine Regierungsbeteiligung, betonte der Landeschef. „Wir beteiligen uns nicht an einem Unterbietungswettbewerb mit SPD, Freien Wählern und Grünen.“

Landesvorsitzender Daniel Föst (FDP) spricht bei einem Parteitag. Foto: Armin Weigel/Archiv

München.

München.Zugleich stellte der Liberale Bedingungen für eine Koalition mit der CSU: Nur wenn man substanzielle Fortschritte bei Bildung, Infrastruktur, ländlichem Raum und der medizinischen Versorgung erreiche, sei die FDP bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Söder hatte sich zuvor in einem Interview noch zurückhaltend bis ablehnend zu einer möglichen Koalition mit der FDP geäußert. „Für mich in Bayern ist klar: Wer sich in Berlin nicht traut zu regieren, braucht nicht in München um Verantwortung zu buhlen“, sagte er der „Bild am Sonntag“.