Brauchtum Franken-Fastnacht: Große Bühne für Söder Horst Seehofer fehlt, auch Barbara Stamm sitzt in der Koalitionsrunde. Sechs Geschichten rund um die „Fastnacht in Franken“.

Von Isolde Stöcker-Gietl und Christine Schröpf, MZ

Mail an die Redaktion Noch-Finanzminister Markus Söder – hier 2013 als fränkische Monroe – will es dieses Jahr etwas dezenter angehen. Foto: dpa

Die forschen Narren

Der Legende nach soll der Fastnachts-Verband Franken Mitte der 1980er Jahre ganz schön selbstbewusst beim Bayerischen Fernsehen in München angerückt sein und die „Übertragung einer Prunksitzung“ angeboten haben. Tatsächlich ließen sich die Programmverantwortlichen auf dieses Experiment ein und sendeten 1986 zunächst aus Lichtenfels und im Jahr darauf erstmals aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim. Gardetänze, Büttenreden und Musik bilden den Rahmen der Sitzung, die von einem Sitzungspräsidenten samt Elferrat geleitet wird. Eine ganze Reihe von Künstlern begründete ihren Erfolg in dieser Sendung, darunter Kabarettist Michl Müller und das Duo Heißmann & Rassau als Waldtraut & Mariechen. Zur „Fastnacht in Franken“ kommen fast alle wichtigen Landespolitiker und ertragen tapfer die Lästereien. Rund 10 000 Anfragen gibt es jedes Jahr für wenige hundert Karten im Saal. Für den BR hat sich das forsche Auftreten der Franken gelohnt: Im vergangenen Jahr war es die erfolgreichste Sendung des Senders seit 1991 – mit 4,5 Millionen Zuschauern.

Oberpfalz übernimmt das Franken-Mobbing



Vor zwölf Jahren holten sich die Franken erstmals Verstärkung aus der Oberpfalz. Ein Export, der sich augenscheinlich gelohnt hat. Die Altneihauser Feierwehrkappel’n aus Neuhaus (Lkr. Neustadt/Waldnaab) gehört zu den Quotengaranten für die Fernsehausstrahlung. Wohl auch deshalb darf Kommandant Norbert Neugirg nicht verraten, wann sie in diesem Jahr im Programm auftauchen. Genauso geheim ist der Inhalt des 15 bis 20-minütigen Aufritts. „Wir wissen es ja selber nicht“, witzelt Neugirg. In diesem Jahr wird bis zur letzten Minute an den einzelnen Passagen gefeilt. „Sozusagen stündlich erreichen uns neue Instruktionen“, sagt Neugirg. Einige Politiker müssten halt in Abwesenheit derbleckt werden. „Hauptsache der Söder ist da, dann haben wir ja schon ein Opfer.“ Das obligatorische Franken-Mobbing wird freilich auch nicht fehlen. Und was die Musik betrifft, ist der Feierwehr-Kommandant zuversichtlich: „Wir spielen so gut wir können, schlecht wird es von allein.“

Barbara Stamm, die Fastnachts-Queen

Veitshöchheim ohne Barbara Stamm? Das geht eigentlich gar nicht. Die Landtagspräsidentin Barbara Stamm gilt als Fastnachts-Queen, kaum ein Gast lacht herzlicher über die Späße und Seitenhiebe auf der Bühne. Die 73-Jährige wird in ihrer Heimat Franken von vielen verehrt. Bei einer früheren Fastnachtssitzung wurde sie sogar mit einer Art Hymne geehrt. Die „Gebrüder Narr“ widmeten ihr in Anspielung auf Stamms bevorzugte Farbwahl bei ihren dezenten Kostümierungen den Song „Blaues Kläd“.

Schweren Herzens hat Stamm dieses Mal abgesagt. „Da ist schon eine Träne im Auge“, sagte sie der „Mainpost“. Stamm zählt zum Verhandlungsteam der CSU für eine große Koalition in Berlin – sie ist Expertin für das zentrale Politikfeld Arbeit, Gesundheit und Soziales. Auch sie ist damit an diesem Freitag in Berlin unabkömmlich. Stamm zeigte sich tapfer. „Wenn wir eine Regierung kriegen, ist das ja auch was wert“, sagt sie.

Drei Wiederholungen und eine Innovation

Die Zuschauer können von der Fastnacht in Franken nicht genug bekommen. Mittlerweile strahlt das Bayerische Fernsehen die Sendung drei Mal aus. Wiederholungen der Liveübertragung vom Freitag (19 Uhr) sind am Samstag (20.15 Uhr) und am Faschingsdienstag (13.2., 12.30 Uhr). Es soll wieder eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem geben. So werden Fastnacht-Stars wie Heißmann & Rassau, Büttenredner Peter Kuhn, und Bauchredner Sebastian Reich mit Amanda dabei sein. Neu sind Darbietungen eines Chores und eines Männerballetts. Für sehbehinderte Zuschauer wird es erstmals Bildbeschreibungen der Aktivitäten auf der Bühne geben. Die größte Schwierigkeit sei dabei, die verkleideten Politiker zu erkennen, sagte Sprecherin Julia Schikowski. Wesentlidch leichter sei es mit den Tanzaufführungen. „Die kann man in aller Ruhe ausführlich beschreiben.“

Söder macht‘s nun weniger schrill

Er verblüffte als giftgrüner „Shrek“, verwandelte sich mit Schminke und Glitter in eine fränkische Marilyn Monroe, schlüpfte in ein pelziges Eisbär-Flocke-Gewand: Die Veitshöchheim-Kostüme des designierten Ministerpräsidenten Markus Söder sind legendär. Als Regierungschef will er sich staatstragender geben, schon dieses Mal will er mit Blick auf seine künftige Rolle dezenter als früher agieren. „Etwas, das angemessen ist und nicht so schrill“, kündigte er vorab an – ohne Details zu verraten. Halbe Sachen macht er dennoch nicht. Auch beim letzten großen Kostümfest assistiert ein Maskenbildner .

Für Seehofer fällt die Fastnacht flach

Horst Seehofers letztes Veithöchheim als Ministerpräsident fällt aus – dabei hatten sich die Kabarettisten in ihren Bühnenprogrammen schon auf ihn vorbereitet: Doch die Schlussphase der Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD verhindert sein Kommen. In Berlin tritt am Freitag von 18 bis 22 Uhr die „Große Runde“ zusammen. „Der Ministerpräsident hat dem Veranstalter frühzeitig abgesagt“, heißt es aus der Staatskanzlei. Auch seine Ehefrau Karin werde nicht da sein. Die Seehofers sind nicht die Einzigen, die fehlen werden. Auch Innenminister Joachim Herrmann, sonst immer in Veitshöchheim dabei, wird in Berlin gebraucht.

