Kultur

Franz-Marc-Museum und Pinakothek starten Klee-Kooperation

Das Franz-Marc-Museum in Kochel am See und die Pinakothek der Moderne in München widmen sich in diesem Frühjahr mit einer Kooperation Werken des Malers Paul Klee (1879-1940). In Kochel werde vom 25. Februar bis zum 10. Juni eine kleine Landschaftstypologie mit 40 Bildern des Künstlers zu sehen sein, hieß es am Donnerstag vom Franz-Marc-Museum. Die Pinakothek in München zeige vom 1. März bis zum 10. Juni eine Ausstellung mit Werken aus Klees Zeit als Bauhaus-Meister.