Parteien

Freie Wähler fordern mehr Wohnraum für Studenten

Die Freien Wähler (FW) gehen mit den Forderungen nach mehr Wohnraum für Studenten und einer Entzerrung des Bachelor-Systems in den Landtagswahlkampf. Zudem sprach sich FW-Generalsekretär Michael Piazolo am Montag für eine Wiederbelebung von Diplom-Studiengängen und gleiche Bildungschancen für alle aus, unabhängig von der finanziellen Situation. Die Großbaustellen in der Bildungspolitik seien auch nach der erfolgreichen Abschaffung der Studiengebühren vor fünf Jahren nicht kleiner geworden, sagte Piazolo in München.