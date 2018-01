Soziales

Freistaat will Behinderte besser unterstützen

Bayerische Unternehmen können künftig mehr Geld vom Freistaat bekommen, wenn sie behinderte Arbeitnehmer einstellen. Das sieht das bayerische Teilhabegesetz vor, das am 17. Januar in Kraft tritt. Der Freistaat hat dabei den vom Bund festgelegten maximalen Lohnkostenzuschuss um 20 Prozent erhöht. „Wir wollen, dass Arbeitgeber mehr Menschen mit Behinderung einstellen und diese auch eine gerechte Entlohnung für ihre Arbeit bekommen“, teilte Bayerns Sozialministerin Emilia Müller (CSU) am Montag mit.