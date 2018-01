Skispringen

Freitag nach erstem Durchgang Sechster: Stoch führt

Richard Freitag hat beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen im ersten Durchgang erneut Punkte auf den Tournee-Führenden Kamil Stoch verloren. Der 26 Jahre alte Sachse sprang beim zweiten Wettkampf der Vierschanzentournee am Montag auf 132 Meter und liegt damit zur Halbzeit auf Rang sechs. Bester Deutscher ist Karl Geiger, der es mit einem Sprung auf 136 Meter auf Platz vier schaffte. Oberstdorf-Sieger Stoch (135,5 Meter) liegt in Führung, hinter ihm rangieren der Slowene Tilen Bartol sowie Junshiro Kobayashi aus Japan.