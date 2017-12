Skispringen

Früherer Tournee-Sieger: Deutsche „in exzellenter Position“

Der letzte deutsche Vierschanzentournee-Gewinner Sven Hannawald geht vom ersten Gesamtsieg der DSV-Adler seit seinem historischen Vierfacherfolg vor 16 Jahren aus. „Die Deutschen sind in einer exzellenten Position, in einer noch besseren als in den vergangenen Jahren“, sagte Hannawald im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Der 43-Jährige sieht vor allem den Gesamtführenden Richard Freitag als heißen Sieganwärter. „Sein Paket ist enorm, er hat einen guten Vorsprung. Den wird er aber auch brauchen“, sagte Hannawald.