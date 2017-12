Buntes

Fürsorglicher Opa sorgt für Wirbel bei Polizei und im Netz

Er wollte seinem Enkel nur einen sicheren Weg zum Kindergarten garantieren - doch damit rief der Rentner die Polizei auf den Plan. Der Mann filmte im unterfränkischen Wasserlosen (Landkreis Schweinfurt) an der Bushaltestelle einer Grundschule wartende Kinder, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Danach verfolgte er den Bus und machte wieder Aufnahmen von den Kindern. Mehrere Zeugen riefen wegen des Vorfalls am Mittwoch die Polizei und verbreiteten die Information über den auffälligen Rentner im Internet.