Fussball

Fürths Fußball-Profi Bolly operiert

Mathis Bolly von Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat sich im Trainingslager seines Clubs schwerer verletzt als zunächst angenommen. Der 27 Jahre alte Norweger hat sich nicht nur das Wadenbein gebrochen, sondern auch Verletzungen am Syndesmose- und Innenband erlitten. Wie die Fürther am Donnerstag mitteilten, musste der Mittelfeldakteur deshalb operiert werden. Aufgrund der Schwere der Verletzung wird er in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stehen.