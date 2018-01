Unfall Fußgänger von Lastwagen erfasst Nach einem Unfall stirbt ein 25-Jähriger im Landkreis Landshut. Ein weiterer Passant wird im Krankenhaus behandelt.

Mail an die Redaktion Im Landkreis Landshut stirbt ein Mann nach einem Unfall. Foto: Bastian Winter

Obersüßbach.Zwei Fußgänger sind bei Obersüßbach (Landkreis Landshut) von einem Lastwagen erfasst worden - ein Mann wurde dabei tödlich verletzt. Der 25-jährige Mann starb in der Nacht zum Freitag im Krankenhaus an seinen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der zweite Fußgänger wurde am Freitagmorgen weiterhin in einer Klinik behandelt.

Die beiden Männer waren am Donnerstag am rechten Fahrbahnrand einer Straße entlanggelaufen und dabei offenbar von einem Lastwagenfahrer übersehen worden. Das Fahrzeug, das in die gleiche Richtung wie die Fußgänger unterwegs war, erfasste sie von hinten und schleuderte sie über die Schutzplanke. Die Männer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

