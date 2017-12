Unfälle Fußgängerin in München bei Unfall tödlich verletzt

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

München.Eine Fußgängerin ist in München von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war die ältere Frau am Donnerstagabend auf die Straße gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin erfasste die dunkel gekleidete Fußgängerin, die kurze Zeit später in einer Klinik an ihren Verletzungen starb. Die Identität der Fußgängerin stand zunächst nicht fest.