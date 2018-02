Brände Gasexplosion verwüstet Appartement In Bischofsmais sorgt eine angezündete Zigarette für die Explosion. Ein älteres Ehepaar erlitt leichte Verbrennungen.

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Bischofsmais.Ausströmendes Gas hat eine Explosion in einer Wohnung in Bischofsmais (Landkreis Regen) ausgelöst und eine Spur der Verwüstung angerichtet. Die Eigentümer des Appartements, ein älteres Ehepaar, erlitten leichte Gesichtsverbrennungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als sich der 73-jährige Mann beim Betreten der Wohnung eine Zigarette angezündet hatte, kam es am Samstagmittag demnach sofort zur Explosion. Die Eingangstür schlug laut Polizei zurück und schützte so das Paar vor der Hitze- und Druckwelle. Leichtverletzt fuhren sie zur Feuerwehr und alarmierten die Rettungskräfte. Ein Großaufgebot löschte den Brand.

Im Appartement entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 20 000 Euro. Die Druckwelle schleuderte Glasscheiben und das Inventar auf die Straße. Eine geborstene Wasserleitung setzte die Räumlichkeiten unter Wasser und eine Zwischenwand war zum Teil geborsten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine Gasflasche, die in dem Appartement lagerte, nicht korrekt verschlossen.

