Brauchtum

Gebirgsschützen gedenken der Sendlinger Mordweihnacht

An Heiligabend wollen die Gebirgsschützen der Tradition entsprechend an die Sendlinger Mordweihnacht von 1705 erinnern. Vor dem Oberländerdenkmal in Waakirchen (Landkreis Miesbach) wollen sich am Vormittag mehrere Hundert Teilnehmer aus fast allen Kompanien vom Berchtesgadener bis zum Werdenfelser Land versammeln. Das Gedenken beginnt mit einem Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche von Waakirchen.