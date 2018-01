Gedenkstätten

Gedenken an Schlacht von Gammelsdorf

300 Königstreue aus ganz Bayern haben am Samstag in Gammelsdorf (Landkreis Freising) an die Schlacht der Wittelsbacher gegen die Habsburger vor mehr als 700 Jahren erinnert. Mit einem Gedenkmarsch durch den Ort und einer Kranzniederlegung am Schlachtenmahnmal gedachten die Patrioten in Festtracht gekleidet des Sieges über die Österreicher 1313.