Brauchtum „Gott grüeß enk beisamma“ Weihnachtslieder in Mundart missfielen der Kirche. Kunstvolle Neujahrswünsche waren dagegen überall gerne gesehen.

von Martin Weindl

Merken

Mail an die Redaktion Dass deutsche Weihnachtslieder früher anders waren, zeigt ein Blick in die Geschichte. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Regensburg.Heiliger Abend 2017 vor dem Christbaum: Auch in Familien, in denen (leider) sonst nie gesungen wird, müssen mindestens drei Weihnachtslieder durchexerziert werden, sonst gibt’s keine Geschenke – auch wenn’s schräg klingt. Heuer auf der Liste: „Ihr Kinderlein kommet“, „O du fröhliche“ und – natürlich – „Stille Nacht“. Alles Schlager der gutbürgerlichen Weihnachtsstube des 19. Jahrhunderts. Dass deutsche Weihnachtslieder früher anders waren, zeigt ein Blick in die Geschichte.

Lieder für die Weihnachtszeit, also bezogen auf die Geburt Jesu Christi, sind naturgemäß immer geistliche Lieder. Bis ins späte Mittelalter dominierte daher auch in Bayern der gregorianische Choralgesang auf Latein. Volkssprachliche Lieder als Einschübe bei den Weihnachtsgottesdiensten lassen sich bei uns erst seit dem 14. Jahrhundert belegen. Am Ende der Christmette durfte die Gemeinde einen sogenannten „Ruf“ anstimmen, zum Beispiel im Passauer Dom. Dazu wurden lateinische Lieder ins Deutsche übersetzt, so das „Dies est laetitiae“ zu „Der Tag, der ist so freudenreich“ oder „Puer natus in Betlehem“ zu „Ein Kind geborn ze Bethlehem, des freyet sich Jerusalem“. Auch Mischformen aus Latein und Deutsch waren üblich, wie im heute noch beliebten Lied „In dulci jubilo, nun singet und seid froh“.

Amtsübergabe auf Söhne

Für den richtigen Vortrag dieser deutschen Kirchenlieder waren – in Zeiten vor der Entstehung der bürgerlichen Kirchenchöre im 19. Jahrhundert – sogenannte „Kirchensinger“ zuständig. Größere Stadtpfarrkirchen, wie zum Beispiel im niederbayerischen Dingolfing, waren mit einem besoldeten Chorregenten (Bass), dem Kantor und seinen Adstanten (Tenöre) und zwei Diskantisten (Sopran und Alt) gut ausgestattet. In ärmeren Landpfarreien brauchte man dazu singbegabte Gemeindemitglieder. Das Amt des Kirchensingers wurde oft vom Vater auf den Sohn weitergegeben. In Liedsammlungen wurde die Musik überliefert, so um 1800 im „Gesängerbuch“ aus Stubenberg (Lkr. Rottal-Inn).

Nach und nach traten in den bayerischen Kirchen mundartlich gefärbte Weihnachtslieder wie das weitverbreitete „Gott grüeß enk beisamma“ in den Vordergrund – zum Missfallen der Amtskirche: 1735 ermahnte das bischöfliche Ordinariat in Regensburg die Pfarrer, „gute Obacht“ zu geben, „nachdem wir missfällig vernommen, dass unanständige und zum Lachen mehr denn zum Lob Gottes dienende Gesänge unter den Gottesdiensten gesungen werden“. Das hinderte die Waldler in Bischofsmais jedoch nicht daran, weiterhin in der Christmette das noch heute bekannte Lied „Was tuat denn der Ochs im Krippei drin“ zu singen.

In der lateinischen Liturgie auch nicht vorgesehen, aber wegen ihres festlichen Glanzes gern gesehen, waren Spielleute, Stadtpfeifer und Turmbläser. Die zogen, wie schon im Advent, auch an Weihnachten und Neujahr von Ort zu Ort, um gegen Spenden ihre Kunst darzubringen. So besuchten den niederbayerischen Markt Vilsbiburg urkundlich bezeugt Bläser aus München, Erding und Landshut, aber auch aus Dietfurt, Donaustauf, Viechtach und Waldmünchen. In den Messen spielten sie „Christkindl-Märsche“ und zum Jahreswechsel „bliesen sie das neue Jahr an“ zum Glück und Segen der Ortsbewohner.

„I wünsch enk a glückseligs neis Jahr, / s’Christkindl mit am kraustn Haar, / a langs Lebn und a guats Lebn / und an Himmi danebn!“ Das Gedicht ist eine der vielen Varianten von Neujahrswünschen, die ehedem in Bayern guter Brauch waren. Ganze Abordnungen von Kindern, Schützen oder Blaskapellen zogen durch den Ort, besuchten die Mitbürger und brachten Ständchen oder Gedichte dar: „Gott möcht uns beschützen das künftige Jahr / vor Donner und Blitzen, vor Krankheitsgefahr, / vor Hunger und Pest, Krieg und viel Not / und endlich auch vor dem ewigen Tod.“

Schlechte Omina

Weniger ernst und unheilabwehrend waren Sprüche auf ein gutes Leben im neuen Jahr, die besonders bei den Bauern beliebt waren: „Ich wünsch dem Herrn einen silbernen Tisch, / an jedem Eck einen gebackenen Fisch / und in der Mitt ein Gläschen Wein, / so kann der Herr recht fröhlich sein“. Viele setzten diese Wünsche sofort in die Tat um, nach der alten Volksweisheit „Wie der Anfang, so das Ganze!“, sprich: Deshalb galt es an Neujahr gut essen und trinken, nicht hinfallen, nichts verkehrt anziehen, nichts flicken, ausleihen oder verkaufen. Ein schlechtes Omen war die Begegnung mit einer schwarzen Katze oder, wenn ein altes Weib als Erste das Neujahr anwünschte.

„Jedes Familienmitglied beeilt sich, vor allen anderen zu rufen ‚Glückseligs neu’s Jahr!‘“ Joseph Schlicht, ehemaliger Volkskundler



Gern sah man hingegen Kinder als erste Gratulanten. Unnachahmlich schilderte das der Volkskundler und Schlosspfarrer von Steinach bei Straubing Joseph Schlicht in seinem 1875 erschienenen Werk „Bayerisch Land und Bayerisch Volk“: „Der Neujahrsmorgen ist innerhalb des Bayernhauses laut belebt durch das ,Neujahr abgewinnen‘. Jedes Familienmitglied beeilt sich, vor allen anderen zu rufen „Glückseligs neu’s Jahr!“ Die Kinder haben eine Extrafreude: dem Vater das neue Jahr abzugewinnen. Flugs sind die Kinder hinter ihm und ,drosseln‘ auf gut bayerisch den lieben Vater. Für diesen kräftigen Segenswunsch, den nur eine bayerische Vaterkehle tapfer aushält, beschenkt der Bauer seine Buben und Mädchen mit funkelnden Neujahrskreuzerln.“

Weitere Meldungen aus der Oberpfalz finden Sie hier.

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp

Neujahrsblasen Als Neujahrsblasen (auch Neujahrsanblasen) bezeichnet man einen Neujahrsbrauch, der auch heute noch vor allem in Süddeutschland, im Alpenraum und im Erzgebirge von Musikkapellen zum Jahreswechsel gepflegt wird.

Insbesondere in kleineren Gemeinden gehen Gruppen von Musikern traditionell von Haus zu Haus, um den Bewohnern mit einer musikalischen Darbietung Neujahrsgrüße zu übermitteln sowie Zuleistungen in Form einer Spende zu erhalten.