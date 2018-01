Leute

Gottschalk bereut „blöden Witz“ über Osteuropäer

TV-Moderator Thomas Gottschalk (67) bereut einen Tweet über Osteuropäer. Auf Twitter hatte er am Samstag geschrieben: „Hab meine DNA aufschlüsseln lassen. (...) Über 50 Prozent Osteuropäer! Deswegen hab ich als Kind so geklaut.“ Dies sei ein „blöder Witz“ gewesen. Er habe sich missverständlich ausgedrückt, sagte Gottschalk am Montagabend in München und stellte klar: „Ich bin und werde nie ein Feind von irgendjemand sein - Ausländern, Inländern, egal.“