Fussball

Greuther Fürth: „Auf einem guten Weg zum Klassenerhalt“

Auf dem Weg zum erhofften Klassenverbleib blickt die SpVgg Greuther Fürth den restlichen Herausforderungen in der 2. Fußball-Bundesliga voller Zuversicht entgegen. „Wir hatten ein sehr gutes Trainingslager. Die Mannschaft zeigt, was wir erwartet haben. Die Mannschaft ist noch enger zusammengerückt“, sagte Trainer Damir Burić vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld. „Wir sind auf einem guten Weg zum Klassenerhalt.“