Gesundheit Grippewelle ist auf dem Höchststand Immer mehr Menschen infizieren sich mit Influenza-Virus. Doch die Zahlen sind nicht so hoch wie im vergangenen Jahr.

Von Daniel Geradtz

Mail an die Redaktion Die Grippesaison hält weiter an. Die Zahlen sind zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht so hoch wie im vergangenen Jahr. Foto: Carsten Rehder/ dpa

Regensburg.Schon vor dem Höhepunkt der Grippewelle stellten sich die Regensburger Verkehrsbetriebe (RVB) auf die zunehmende Anzahl von Erregern ein, die in der Luft, an Knöpfen und an Haltestangen unterwegs sind: Im Januar wurden in fünf Linienbussen Desinfektionsspender für die Hände der Fahrgäste angebracht.

Doch das ist am Ende nur ein Versuch, aufzuhalten, was kaum aufzuhalten ist: Die Zahl der Influenza-Infektionen in Bayern steigt.

Doch das alleine hilft freilich nicht weiter. Seitdem ist die Anzahl der Influenza-Infektionen in Bayern unaufhörlich angestiegen: Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vermeldete in der dritten Kalenderwoche noch 878 Fälle. In der vergangenen sechsten Kalenderwoche waren es bereits 2870 Fälle, davon 329 in der Oberpfalz und 667 in Niederbayern.

Präventionsarbeit betreiben nicht nur die RVB. In der nördlichen Oberpfalz ging ein Pfarrer sogar noch weiter. In der Weidener Herz Jesu Kirche lag ein Zettel auf dem Weihwasserbecken. Auf dem stand: „Wegen der Influenza-Gefahr verzichten wir auf das Weihwasser und auf das Austauschen des Friedensgrußes!“

Ein Pfarrer greift durch

Pfarrer Gerhard Pausch ließ die Weihwasserbecken sogar entleeren, damit sich die Erreger dort nicht verbreiten konnten. Denn beim Kreuzzeichen fassen sich die Gläubigen ins Gesicht. Zu groß war die Gefahr, dass Erreger in die Atemwege gelangen.

Die „echte“ Grippe ist nicht harmlos Die Influenza , auch („echte“) Grippe oder Virusgrippe genannt, ist eine durch Viren aus den Gattungen Influenzavirus A oder B ausgelöste Infektionskrankheit. Alltagssprachlich wird die Bezeichnung Grippe häufig auch für grippale Infekte verwendet, bei denen es sich um deutlich harmlosere Infektionen handelt.

Das Virus dringt über die Schleimhaut der Atemwege, des Mundes und der Augen in den Körper ein, etwa durch Tröpfcheninfektion oder über Kontaktinfektion. Das Virus ist unempfindlich gegen Austrocknung und bleibt bei niedriger Temperatur und niedriger Luftfeuchtigkeit länger infektiös.

„Aufgrund von Meldungen, dass der Influenza-Virus sehr stark um sich gegriffen hat, haben wir uns dazu entschlossen“, sagt er. Sich beim Friedensgruß die Hand zu reichen, sei ohnehin lediglich ein Angebot und kein Muss, begründet er die Entscheidung. „Die Leute haben das sehr gut angenommen“, erklärt er.

In der Gemeinde sei es nicht neu gewesen, auf dieses Ritual zu verzichten, sagt Pfarrer Pausch: „Vor drei, vier Jahren haben wir das schon einmal gemacht, als eine Reihe von Menschen betroffen war.“ Doch nun sei durch einen Pressebericht die Aufmerksamkeit deutlich größer.

Das Bistum Regensburg kann keine Aussage darüber treffen, wie ungewöhnlich diese Handhabung in den 700 Pfarreien der Diözese ist. „Es ist grundsätzlich so, dass es keine einheitliche Weisung gibt. Das entscheiden die Pfarrer vor Ort“, erklärt der stellvertretende Pressesprecher Jakob Schötz. „Die Warnung der Gesundheitsbehörden hat der Pfarrer wohl zum Anlass genommen, um Erregern keinen freien Lauf zu lassen“, erklärt er.

Der Weidener Pfarrer Gerhard Pausch will die Rituale solange aussetzen, bis die Grippewelle wieder abgeebbt ist. Wie lange das wird, kann er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

Auch große Unternehmen machen sich Gedanken darüber, wie sie die Erreger eindämmen können. Das BMW-Werk Regensburg biete standardmäßig kostenlose Grippeschutzimpfungen für seine Mitarbeiter an, sagt Pressesprecher Eric Metzler. Ohnehin habe man einen Gesundheitsdienst, der den Mitarbeitern zur Seite stehe.

Nicht alle Fälle abgebildet

Auch wenn es im Moment scheint, als sei jeder krank: Die aktuelle Grippewelle schlägt nicht so hohe Wellen wie die vorherige. Seit dem Beginn der Saison im vergangenen Oktober wurden in Bayern 9258 Fälle gemeldet. Im gleichen Zeitraum der Saison 2016/2017 waren es laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 11 830 Fälle.

Doch die Zahlen sind nur ein Indikator und bilden nicht vollständig ab, wie viele Personen mit dem Influenza-Virus infiziert sind. Denn die Krankheitsfälle sind nicht meldepflichtig. Erst wenn ein Arzt einen Abstrich anordnet, wird der Befund in der Statistik aufgenommen. Lediglich die positiven Befunde werden an die Gesundheitsämter und von dort aus an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit übermittelt.

Anders als in der Vergangenheit tritt in diesem Jahr insbesondere der Influenza-B-Virus auf, von dem es zwei Arten gibt. Ein Schutz gegen die Form, mit der drei Viertel der Grippekranken in Deutschland infiziert sind, ist nur mit einer Vierfach-Impfung möglich. Doch die wird nur von den wenigsten Kassen übernommen.

