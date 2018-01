Kunst

Große Kunst auf den Plätzen der Stadt

Ausstellungen mit Großplastiken im öffentlichen Raum haben in Bamberg Tradition. In diesem Jahr wird der portugiesische Bildhauer Rui Chafes seine Arbeiten in der Stadt platzieren. Am Freitag wählte er in Bamberg die Plätze für seine Kunstwerke aus, die dann im Mai aufgestellt werden. Chafes sei vielen Bamberger Kunstinteressierten bereits bekannt, teilte die Stadt mit. Eines seiner Kunstwerke sei in der Kirche St. Stephan zu sehen.