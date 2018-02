Parteien Grüne: Bayern wird „Gewerbegebiet mit Autobahnanschluss“ Mit Kritik an den Regierenden in Berlin und München und viel Häme haben die Grünen ihre Anhänger beim politischen Aschermittwoch auf den Landtagswahlkampf eingeschworen. Spitzenkandidat Ludwig Hartmann kritisierte in Landshut den zunehmenden Flächenverbrauch und die industrielle „Turbo-Landwirtschaft“. Die CSU sei dabei, „das Land in ein Gewerbegebiet mit Autobahnanschluss zu verwandeln; da hilft uns ein weiß-blauer Himmel drüber auch nichts mehr“, rief Hartmann unter dem Jubel von 400 Besuchern. „Wir wollen eine Politik, die denkt, bevor der Bagger kommt“, sagte der Grünen-Politiker. „Wir werden keine Ruhe geben, bis diese verantwortungslose Politik in Bayern beendet ist.“

Landshut.Katharina Schulze, die mit Hartmann die Grünen in die Landtagswahl führt, schlug der CSU ein „betreutes Regieren“ vor. „Das Allerbeste wäre, wenn man sie mal ein paar Jahre in die Opposition schickt.“ Schulze kritisierte das Zögern beim Umgang mit alten Diesel-Stinkern und verlangte ein Aus für die Pläne zur dritten Startbahn am Münchner Flughafen. Zudem verlangte sie gleiche Löhne für Frauen und Männer - und mehr Frauen in der Politik. „Im Bundestag trieft es vor Testosteron“, rief sie unter erneutem Applaus der Zuhörer.